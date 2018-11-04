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محافظات

الأمطار تتسبب في مصرع وإصابة شخصين بعد سقوط شجرة على توك توك بالمنصورة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:13 م
سقوط شجرة
سقوط شجرة
همت الحسينى
شهد طريق شاوة / تلبانة ، بمركز المنصورة مساء اليوم، مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط شجرة على توك توك بسبب الأمطار الغزيرة.

تلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغا بسقوط شجرة على توك توك ووجود مصاب ومتوفى، وعلى الفور قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بالتوجيه للاجهزة التنفيذية وسيارات الاسعاف بالتوجه لمكان البلاغ.

فيما تبين مصرع عبدالله سعد عبدالمطلب سائق التوك توك 38 عاما واصابة محمد سمير السعدني 49 عاما واللذان تم نقله لمستشفي الطوارئ لتلقي العلاج فيما تم ايداع جثمان سائق التوك توك المشرحة.

فيما عادت حالة المرور علي الطريق إلي طبيعتها وكان الطريق قد شهد إرباكا مروريا حتى تم رفع الشجرة وفتح الطريق أمام حركة المرور.
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