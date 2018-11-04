أشرف صبحي: لا يوجد احتقان بين الأهلي والترجي بسبب مباراة النهائي الأفريقي

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر وتونس أشقاء، ولديهما نفس الحب لكرة القدم.



وأشار صبحي في " تصريحات تلفزيونية "، إلى أنه لا يوجد أي احتقانات ناتجة عن مباراة الأهلي والترجي التونسي، مشددًا على أن المنافسة في الرياضة يجب أن تكون بسمو وأخلاق.



وأضاف أنه يتمنى ألا يأخذ التنافس في مباراة الأهلي والترجي أكبر من حجمه، منوهًا بأنه لا توجد أي تحضيرات خاصة للمباراة.