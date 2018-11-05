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حوادث

ضبط 5 عناصر إجرامية فى حملة أمنية بكفر الشيخ

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة .

تمكنت جهود الحملة من ضبط 5 عناصر إجرامية وبحوزتهم 2 طبنجة ، و2 فرد خرطوش ، وطلقتين خرطوش ، و2 قطعة سلاح أبيض ، 170 جرام لمخدر الهيروين ، 150 جرام لمخدر الحشيش .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال.
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