ضبط 5 عناصر إجرامية فى حملة أمنية بكفر الشيخ

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة .
تمكنت جهود الحملة من ضبط 5 عناصر إجرامية وبحوزتهم 2 طبنجة ، و2 فرد خرطوش ، وطلقتين خرطوش ، و2 قطعة سلاح أبيض ، 170 جرام لمخدر الهيروين ، 150 جرام لمخدر الحشيش .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال.
تمكنت جهود الحملة من ضبط 5 عناصر إجرامية وبحوزتهم 2 طبنجة ، و2 فرد خرطوش ، وطلقتين خرطوش ، و2 قطعة سلاح أبيض ، 170 جرام لمخدر الهيروين ، 150 جرام لمخدر الحشيش .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال.