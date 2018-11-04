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مرأة

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
ريهام قدري
صدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان متابعيها على تطبيق إنستجرام بصورةٍ نشرتها ظهرت فيها بإطلالة وصفها البعض بالـ "مخيفة".

وفي الصورة التي نشرتها، ظهرت كيم كاردشيان بجانب شقيقتها كورتني قبل خروجهما لقضاء سهرة، وارتدت كيم في المناسبة فستان طويل أسود اللون تماما مثل شقيقتها التي تكبرها بعام.

وانتقد المتابعون مكياج العيون القوي الذي اعتمدته كيم كادريشيان والذي أظهرها بإطلالة مخيفة، وكان السبب هو مبالغتها في عمليات التجميل.
شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over
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