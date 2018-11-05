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ننشر توصيات الإدارة المركزية للبساتين الفنية الشهرية لحدائق الرمان

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:18 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
قدمت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية للمزارعين التوصيات الفنية الشهرية لشهر نوفمبر الخاصة بحدائق الرمان.

وجاءت أهم التوصيات على النحو التالي:-

1- انتهاء جمع المحصول تبدأ عملية الخدمة الشتوية من عزيق للتربة وتنقية الحشائش ويكون العزيق سطحي.

2- يجب الرش حسب تعليمات الإدارة العامة للمكافحة فى حالة ظهور حشرات قشرية او البق الدقيقي.

3- إجراء تقليم تربية للشتلات المزروعة حديثا و إجراء التقليم الشتوى للأشجار المثمرة بداية من نهاية هذا الشهر على أن يكون تقليم خفيف.

4- يتم تجهيز العقل فى نهاية هذا الشهر من نواتج التقليم على أن تكون العقل من أشجار قوية ذات نمو صفات ثمرية جيدة وخالية من الإصابات الحشرية.

5- تقليل كميات مياه الري وتباعد فترات الرى على ان يتم رى الأشجار رية غزيرة قبل السدة الشتوية في الأراضي الثقيلة.

وأضافت الإدارة في توصياته الفنية أنه في حالة الرى بالتنقيط يجب مراعاة عدم إيقاف الري بعد جمع المحصول وأثناء فترة السكون (من نوفمبر حتى يناير ) يكون الري فيها على فترات متباعدة.
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