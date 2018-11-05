إعلام القاهرة تنظم ندوة للتوعية بمرض السرطان.. الثلاثاء

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن تنظيم ندوة بعنوان معا ضد حاصد الأرواح فى إطار حملة التوعية بمرض السرطان تحت رعاية الدكتورة هبة السمرى القائم بأعمال عميد الكلية.



وقال ربيعي علي مدير العلاقات العامة بالكلية فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الندوة تقام يوم الثلاثاء السادس عشر من نوفمبر الجارى فى الثالثة عصرًا بمدرج واحد بالكلية والحضور مجاناُ.



يذكر أن كلية الإعلام قد نظمت مهرجان للفنون التشكيلية داخل مبنى الكلية يشمل على رسومات من أيدى طلاب الكلية و خصصت جوائز مالية للموهوبين.