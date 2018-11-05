ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

البعوث الإسلامية: تطوير عمارات أندونسيا ونظام إلكتروني لحفظ بيانات الطلاب

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:15 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن اللواء إسماعيل صفوت رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية الانتهاء من تنفيذ برنامج تطوير إدارة "عمارات أندونسيا" وتحويلها من النظام الورقي المعتاد إلى النظام الإلكتروني.

كما تم بناء تلك العمارات، تحت رعاية فضيله الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وتخضع إدارتها لمدينه البعوث الإسلامية؛ حيث تم التسكين بها فى سبتمبر 2016.

وتضم العمارات؛ 4 عمائر سكنية كبيرة وقد تم تجهيزها بطرق مبتكره لراحه الطلاب، كما تم تطوير الإدارة هناك؛ حيث إنه ألغى النظام الورقي في الحفظ والتسجيل لبيانات الطالب، وقام باستبداله بالأرشفه الإلكترونية لجميع معلومات الطالب.

كما تم منح كل طالب كودًا رقميًّا للتعامل به فى كافه المجالات؛ حيث إن هذا الكود يعتبر بطاقه تعريفيه للطالب في كل تعاملاته، مع تعليق استبيان ورقي على كل غرفه لمقياس مدى رضا الطلاب والإيجابيات والسلبيات التي يمكن حلها، وقام بوضع لوحة كبيرة تمثل رَسْمًا بيانيًّا لقياس إقبال الطلاب على المسكن بالعمارات.
البعوث الإسلامية: تطوير عمارات أندونسيا ونظام إلكتروني لحفظ بيانات الطلاب
البعوث الإسلامية: تطوير عمارات أندونسيا ونظام إلكتروني لحفظ بيانات الطلاب
البعوث الإسلامية: تطوير عمارات أندونسيا ونظام إلكتروني لحفظ بيانات الطلاب
البعوث الإسلامية: تطوير عمارات أندونسيا ونظام إلكتروني لحفظ بيانات الطلاب
البعوث الإسلامية: تطوير عمارات أندونسيا ونظام إلكتروني لحفظ بيانات الطلاب
البعوث الإسلامية: تطوير عمارات أندونسيا ونظام إلكتروني لحفظ بيانات الطلاب
البعوث الإسلامية: تطوير عمارات أندونسيا ونظام إلكتروني لحفظ بيانات الطلاب
البعوث الإسلامية: تطوير عمارات أندونسيا ونظام إلكتروني لحفظ بيانات الطلاب
loading...

ترشيحاتنا

محمد يوسف يفجر مفاجأة حول مشاركة أحمد فتحي أمام الترجي ..فيديو

برزينتشين تكشف حقيقة رشوة طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي

وزير الشباب: هذا هو موقفنا من أزمات الأهلي والزمالك

رسالة نارية من إبراهيم فايق للإعلاميين الرياضيين

بعد أزمة صراع العروش.. ترامب يستفز أسطورة الروك

وائل جمعة: الأهلي هو الحياة ولم يسرق الفوز من الترجي وعلى المغرضين التوقف

براءة 10 سعوديين وكويتيين من تهمة حيازة سلاح خلال صيد غزلان مصرية مهددة بالانقراض

سلمى حايك بإطلالة غير متوقعة في لوس أنجلوس

مفاجأة .. الترجي يهدد بعدم خوض مباراة إياب نهائي إفريقيا أمام الأهلي

ماجدة عبد الحكيم ست بـ100 راجل لديها 7 أبناء وتواجه الحياة بـ250 جنيها شهريا

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

الممنوعون من تناول حلوى المولد النبوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

فيديو

أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو
المتحدث باسم البرلمان: بعض مواد الدستور تحتاج إلى التعديل لمواكبة الواقع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟