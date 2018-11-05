البعوث الإسلامية: تطوير عمارات أندونسيا ونظام إلكتروني لحفظ بيانات الطلاب

أعلن اللواء إسماعيل صفوت رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية الانتهاء من تنفيذ برنامج تطوير إدارة "عمارات أندونسيا" وتحويلها من النظام الورقي المعتاد إلى النظام الإلكتروني.



كما تم بناء تلك العمارات، تحت رعاية فضيله الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وتخضع إدارتها لمدينه البعوث الإسلامية؛ حيث تم التسكين بها فى سبتمبر 2016.



وتضم العمارات؛ 4 عمائر سكنية كبيرة وقد تم تجهيزها بطرق مبتكره لراحه الطلاب، كما تم تطوير الإدارة هناك؛ حيث إنه ألغى النظام الورقي في الحفظ والتسجيل لبيانات الطالب، وقام باستبداله بالأرشفه الإلكترونية لجميع معلومات الطالب.



كما تم منح كل طالب كودًا رقميًّا للتعامل به فى كافه المجالات؛ حيث إن هذا الكود يعتبر بطاقه تعريفيه للطالب في كل تعاملاته، مع تعليق استبيان ورقي على كل غرفه لمقياس مدى رضا الطلاب والإيجابيات والسلبيات التي يمكن حلها، وقام بوضع لوحة كبيرة تمثل رَسْمًا بيانيًّا لقياس إقبال الطلاب على المسكن بالعمارات.