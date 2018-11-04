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اقتصاد

العراق: تحديث خط أنابيب تصدير النفط ورفع طاقته إلى مليون برميل

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
رويترز
قالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق إنه جرى تحديث خط أنابيب تصدير النفط لتبلغ طاقته مليون برميل يوميا مقابل 700 ألف برميل في الوقت الراهن.

وينقل خط الأنابيب الخام عبر كردستان العراق إلى محطة قياس في فيشخابور قرب الحدود التركية والسورية قبل تغذية خط أنابيب آخر ينقل النفط إلى الساحل التركي المطل على البحر المتوسط.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الطاقة الإضافية ستتوافق مع نمو الإنتاج المستقبلي من حقول الإنتاج التابعة لحكومة إقليم كردستان. يمكن أيضا للحكومة الاتحادية (في بغداد) استخدامها لتصدير النفط المتوقف تصديره حاليا في كركوك والمناطق المحيطة".

وأضاف البيان أن كردستان تصدر حاليا أكثر من 400 ألف برميل من الخام.

والصادرات من حقول نفط كركوك متوقفة حاليا منذ انتزعت الحكومة العراقية السيطرة على الحقول من الأكراد العام الماضي، ردًا على الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم رغم معارضة تركيا وإيران والقوى الغربية.

وشيد إقليم كردستان خط الأنابيب لنقل صادرات كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بعدما دمر تنظيم داعش الإرهابي خط الأنابيب القديم الخاص بالحكومة الاتحادية.
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