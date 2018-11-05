إعلان ترشح 52 طالبًا لانتخابات اتحاد طلاب تمريض القاهرة

تم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.



ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر القادم.

أعلن نبيل عصام رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة ، عن عدد الطلاب الذين تم قبولهم وإعلان أسمائهم بالكشوف المبدئية لانتخابات اتحاد الطلاب.وأوضح نبيل فى تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن عدد الطلاب المقبولين هو 52 طالبا مرشحين للانتخابات .