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وزير الشباب: هذا هو موقفنا من أزمات الأهلي والزمالك

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:09 م
صدى البلد
حسام الحارتي
علق الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، على الأزمات التي يتعرض له ثنائي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، موضحا أن مهمتهم الأساسية هي تطبيق القانون.

وأضاف صبحي في "تصريحات تلفزيونية"، أن وزارة الشباب والرياضة تتدخل في حل أزمات ثنائي الكرة المصرية معلقا "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الأزمات التي يتعرض له قطبي الكرة المصرية".

وفي سياق آخر علق وزير الشباب والرياضة، على عودة الجماهير من جديد، مؤكدا أن يتم العودة تدريجيا من أجل الحفاظ على المواطنين، والتأكيد على استمرار سير الألعاب الرياضية دون توقف.
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