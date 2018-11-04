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ياسر رزق: عمليات الاستهداف مستمرة للمجتمعات العربية ..فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:12 م
ياسر رزق
ياسر رزق
حمزة شعيب
أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول ما بعد الحروب والنزاعات"، في منتدى شباب العالم، كانت هامة للغاية.

وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس أشار إلى أنه لا يوجد أحد ضد التغيير للأفضل، ولكن حذر من إجراء التغيير بآليات لا تخدم المصلحة الوطنية.

ونوه بأن هناك حالة عدم اكتفاء لما جرى بالمجتمعات العربية وعمليات الاستهداف مستمرة، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي عمود الخيمة في مصر.
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