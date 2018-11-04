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الإعلان عن كشف أثري ضخم بسقارة السبت المقبل .. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:13 م
مصطفى الوزيرى
مصطفى الوزيرى
محمد القاضي
قال الدكتور مصطفى الوزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار، إنه سوف يتم الإعلان عن كشف أثري كبير جدا بمنطقة سقارة يوم السبت المقبل.

وأشار "الوزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي "سيد على"، والمُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنه سوف يكون هناك رد فعل عالمي للكشف الأثرى الذي سيتم الإعلان عنه.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الكشف الأثري في مؤتمر صحفي عالمي.
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