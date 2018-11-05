موعد حفل كاظم الساهر في كوبنهاجن

اتفق بشكل رسمى الفنان كاظم الساهر على إحياء حفل غنائي يوم 6 يناير 2019 فى كوبنهاجن بالدنمارك.



ومن المتوقع أن يشدو كاظم الساهر بعديد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره هناك من بين هذه الاغانى "عيد العشاق ومدرسة الحب وأنا وليلى".



يذكر أن كاظم يستعد فى الفترة المقبلة بتقديم عدد من الحفلات الغنائية بعدد من الدول العربية والأجنبية يعلن عنها في الفترة المقبلة.

