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أحمد موسى محذرا الإرهابيين: مصر تمتلك أقوى أجهزة أمن ومعلومات في العالم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:15 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية، هي المسؤولة عن استهداف حافلة الأقباط بالمنيا.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « الشرطة نجحت في القضاء على 19 إرهابيا من العناصر المنفذة لحادث المنيا الإرهابي، ومازال لهم شركاء ستتبعهم الأجهزة الأمنية».

ووجه موسى التحية للداخلية قائلًا «الشرطة أبطال أخذوا ثأر أولادنا خلال 48 ساعة».

وأضاف موسى :« أي إرهابي يفكر في الاعتداء على أبنائنا سيواجه نفس المصير الذي لاقاه منفذو حادث المنيا، ومصر تمتلك أقوى أجهزة أمن ومعلومات في العالم».

وطالب موسى المصريين بالتماسك قائلًا «الإخوان يحاولون شق الصف المصري بقتل أبناء الوطن، وكل المصريين حزنوا بعد حادث المنيا».
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