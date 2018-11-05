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فن

عرض برنامج الموعد لـ يسرا يناير المقبل

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:21 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لبرنامج "الموعد" الذى تقدمه الفنانة يسرا أن يبدأ عرضه فى يناير المقبل وذلك بعد الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على البرنامج والذى توقف لفترة بسبب انشغال يسرا فى عملها الأخير "لدينا أقوال أخرى".

برنامج النجمة يسرا الجديد اسمه "الموعد" يخرجه رامي إمام، ويعتمد فيه على إبراز المظاهر الجمالية والحضارية التى تتمع بها مصر فى كل المحافظات، إذ عاين المخرج أكثر من محافظة لتصوير حلقات برنامجه الذى يضم عددا كبيرا من النجوم.

يشار إلى أن يسرا يعرض لها مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، على قناة ON E، وحقق العمل نجاحا كبيرا منذ عرضه على الشاشة، واستطاع العمل جذب الجمهور من خلال أحداثه السريعة والمتلاحقة والتى لا تخلو من الغموض والتشويق، وبعد مرور 10 حلقات أصبح الجمهور يترقب كل حلقة لمعرفة ما سيحدث والكشف عن حل للألغاز إلا أن الأحداث تتصاعد الأمور وتزداد تشابكًا.

وتدور الأحداث حول مستشارة قانونية سابقة يتعرض ابنها لحادث يؤدي إلى وفاته، فيبدأ التحقيق في القضية وتتعرض المستشارة لعدد من المشاكل بسبب هذا الحادث، حتى يتم اتهامها بقتل ابنها، ثم يتم الحكم عليها بالإعدام، وتتوالى الأحداث في سبيل إثبات براءتها.
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