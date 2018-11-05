موعد عرض فيلم ورد مسموم في ألمانيا

يعرض فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، في مهرجان "Augen Blicke Afrika" بألمانيا يوم 8 نوفمبر الجاري.



"ورد مسموم" من بطولة كوكي وإبراهيم النجاري، بمشاركة النجم محمود حميدة، وإخراج أحمد فوزي صالح.



وتدور قصة الفيلم والمأخوذة من رواية للكاتب أحمد زغلول الشيطي، حول صقر "إبراهيم النجاري"، الذي يريد الفرار من حي المدابغ الذي يعيش ويعمل فيه بمصر، إلا أن أخته تحية "كوكي" تريد منعه من السفر بأي ثمن، لتخرّب العلاقة الرومانسية المزدهرة بين شقيقها وطالبة في الطب، كما تحاول إحباط خطط صقر المستقبلية بأن يصبح لاجئًا في قارب إلى إيطاليا، ومن بين الجلود المجففة والبغال المتعبة، يشاهد الساحر "محمود حميدة" المشهد بصمت من عرشه، ويساعد تحية بحل غامض لتستعيد أخيها.