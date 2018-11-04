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أحمد موسى: الإخوان لا يعرفون سوى لغة الدم وحرضوا على قتل الأقباط خلال حكمهم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:16 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تعرف إلا لغة الدم.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «طالما لست عضوًا في الجماعة فأنت بالنسبة لهم كافر سواء كنت مسلمًا أو مسيحيًا»، مشيرًا إلى أن الإخوان استقووا الأفكار التكفيرية من سيد قطب.

ولفت إلى أن حادثة مقتل المواطن الشيعي حسن شحاتة في الجيزة، قائلًا «هذا هو أسلوبهم، هم يستحلون دماء غير المنتمي لهم».

وأضاف «الإرهابي أحمد المغير حرض على قتل المسيحيين إبان حكم الإخوان، ومحمد بديع أكد أنه سيطرد قداسة البابا تواضروس حال فشل ثورة يونيو»، معلقًا «حتى شؤون المواطنين الأقباط أرادوا التدخل فيها».

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