خبراء عقب مرور 730 يوما على تحرير العملة.. العادلي: أدى لاستقرار العملة الخضراء.. الإدريسي: ساهم في دعم السياحة والتوظيف.. واتحاد المستثمرين وصول الدولار إلى 17.95 جنيه نعمة من ربنا

عامان على تحرير سعر صرف الجنيه المصري

- اتحاد المستثمرين: وصول الدولار إلى 17.95 جنيه «نعمة من ربنا»

- علي الإدريسي: تحرير سعر الصرف ساهم في دعم السياحة والتوظيف

- بهاء العادلي: تعويم الجنيه أدى لاستقرار سعر الدولار



مر عامان على تحرير سعر الصرف، حوالي 730 يوما مروا على القرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي المصري لأول مرة، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية، ليصبح تداوله في السوق المحلية، وفقًا لآليات العرض والطلب.



وفي هذا السياق، استعرض "صدى البلد" آراء الخبراء والمستثمرين في الأمر، ومدى تأثيره على الاقتصاد المصري، وإلى أين سيصل بنا، وفي هذا الصدد قال الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اختفاء السوق السوداء للعملة كان إحدى أهم النتائج الإيجابية التي تحققت على مدار العامين الماضيين منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف الأجنبي مقابل العملة المحلية "تعويم الجنيه" نوفمبر 2016.



وأكد هلال لـ" صدى البلد"، أنه لولا "تعويم الجنيه" لسجل الدولار 40 جنيها فى السوق الموازية، مشيرا إلى أن المستثمرين ورجال الصناعة كانوا أكثر المتضررين من هذا القرار وتحملوا خسائر باهظة، وهناك مصانع تم إغلاقها، ولكنه كان القرار الأصوب، فوصول سعر الدولار إلى 17.95 جنيه "نعمة من ربنا".



وتوقع انخفاض سعر الدولار بمنتصف 2019 ليسجل 16 جنيها، حيث تمتلك مصر رصيدا وافرا من العملة الصعبة نتيجة عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، فضلا عن جنى عوائد المشروعات مثل مشروع تنمية قناة السويس وحقل ظهر.



فيما قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ساهم فى تنمية السياحة والعمل على زيادة إيراداتها لتصل لنحو 9.1 مليار دولار فى 2017/2018، متوقعا أن تتخطى11.2 مليار دولار بالعام الحالى.



وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صــدى البـــلد"، أن زيادة تحويلات المصريين من الخارج يعد من الآثار الإيجابية لقرار "تعويم الجنيه، حيث سجلت 26.5 مليار دولار خلال العام المالى 2017/2017 مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2016-2017 وفضلا زيادة معدل التنازلات والتحويلات للبنوك لتتخطى الـ90٪؜.



وأشار الإدريسي إلى أن الصادرات المصرية حققت نموا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة زيادة قدرها 11%، حيث بلغت 18 مليارا و514 مليون دولار مقابل 16 مليارا و605 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق مليار و909 ملايين دولار.



وتابع: هناك تأثيرات سلبية ظهرت لتحرير سعر الصرف تتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم والتى ظهرت بقوة فى شهر يوليو 2017 ووصل لنحو 33 ٪؜"، ما أدى للمركزى الى رفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع للحد من الآثار التضخمية للقرار و بالفعل بدأ معدل البطالة فى التراجع ووصل لـ16٪؜ فى شهر سبتمبر الماضى.



ولفت إلى مساهمة قرار تحرير سعر الصرف فى زيادة الاحتياطي الأجنبي الذي تخطى الـ 44.4 مليار دولار،بالإضافة إلى رفع تصنيف مصر الائتمانى،ودخول أكثر من 70 مليار دولار بالجهاز المصرفى.



وأكد المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر،أن قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف العملة الأجنبية فى نوفمبر 2016 أدى لاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه وقف المضاربات على العملة فى السوق الموازى.



قال "العادلى"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن ثبات سعر العملة بغض النظر عن قيمتها تمثل عنصر أساسي لقيام العملية الاستثمارية، إذ تشجع على دخول استثمارات محلية وخارجية السوق المصرى.



تابع "العادلى"، أن قرار "تعويم الجنيه "خطوة كبيرة نحو إصلاح السياسات النقدية فى مصر التى عانت من اضطرابات شديدة خلال السنوات الماضية استنزفت الاقتصاد الوطنى ، لافتًا الى أن الفترة القادمة تشهد تدفقًا للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر، حيث ارتفعت صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من 2018/2017 الى 1.7 مليار دولار مقارنة بـ 1.3 مليار دولار عن نفس الفترة فى العام المالى السابق له بنسبة نمو 26%، وهذه مؤشرات جيدة على تعافى الاقتصاد المصرى .



