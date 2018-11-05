إيمان البحر درويش يجري بروفاته النهائية بالأوبرا.. اليوم

يجرى الفنان إيمان البحر درويش البروفات النهائية لحفله المقبل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والذى من المقرر أن يقام الثلاثاء المقبل.



ومن المتوقع أن يشدو ايمان البحر درويش بعدد من الاغانى التى يحبها جمهوره منها "احساس بريء والجرح الأليم ويا ظالم".



ويختتم إيمان البحر درويش حفلات المهرجان على مسرح المركز الثقافى بطنطا، الإثنين 12 نوفمبر المقبل، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى وقيادة المايسترو حازم القصبجي، في الحفل الذي يشارك فيه كل من المطربين غادة آدم، وأميرة سعيد، ومى حسن، وأحمد سعيد.