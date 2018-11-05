اليوم.. إعادة محاكمة 5 متهمين فى خلية أكتوبر الإرهابية

تنظر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية اكتوبر الإرهابية ".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.



كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة .. والتى أصدرت قرارها المتقدم.