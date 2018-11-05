ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ماجدة الرومي تبدأ بروفات حفلها بالموسيقى العربية.. الثلاثاء

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حددت دار الأوبرا أن تجرى المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بروفات حفلها، وذلك يوم الثلاثاء المقبل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حيث من المقرر أن تحيي حفل الختام.

ماجدة ستقدم بالحفل 18 أغنية، منها أغاني "يا مكحل رمشك"، التي تقدمها تحية لروح والدها الموسيقار حليم الرومي، ومن المقرر أن تتسلم درع تكريمه بحفل الختام، من د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا وتغني من كلماته "كل ما أقول التوبة" و"أحلف بسماها وبترابها".

ماجدة تحيي الحفل بمشاركة أوركسترا الاتحاد الفلهارموني، بقيادة المايسترو نادر عباسي، في ثان تعاون لها معه، بعد الحفل الذي أحيته على مسرح الصوت والضوء قبل عامين.
loading...

ترشيحاتنا

تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

في ساعتين فقط.. تخلصي من تلف الشعر للأبد

تمديد عمليات البحث عن الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

طريقة مبتكرة في ترع الأقصر لمنع تجمع القمامة بها

بقايا بشرية تحل لغزا عمره 57 عاما.. فيديو

موازنة البرلمان: سحر نصر تقوم بجهود طيبة لدعم الاستثمار

العاهل السعودي يقوم بجولة داخلية تستغرق أسبوعا

السيسي يحذر الشعب التونسي: كل تخريب في الدولة هتدفعوا ثمنه.. فيديو

وائل جمعة: الأهلي هو الحياة ولم يسرق الفوز من الترجي وعلى المغرضين التوقف

وزير الشباب يوجه رسالة للشعب التونسي قبل مواجهة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟