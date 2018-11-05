ماجدة الرومي تبدأ بروفات حفلها بالموسيقى العربية.. الثلاثاء

حددت دار الأوبرا أن تجرى المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بروفات حفلها، وذلك يوم الثلاثاء المقبل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حيث من المقرر أن تحيي حفل الختام.



ماجدة ستقدم بالحفل 18 أغنية، منها أغاني "يا مكحل رمشك"، التي تقدمها تحية لروح والدها الموسيقار حليم الرومي، ومن المقرر أن تتسلم درع تكريمه بحفل الختام، من د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا وتغني من كلماته "كل ما أقول التوبة" و"أحلف بسماها وبترابها".



ماجدة تحيي الحفل بمشاركة أوركسترا الاتحاد الفلهارموني، بقيادة المايسترو نادر عباسي، في ثان تعاون لها معه، بعد الحفل الذي أحيته على مسرح الصوت والضوء قبل عامين.