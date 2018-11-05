مذكرة تفاهم مع بوابة مصر للعالم الرقمية لزيادة الصادرات

وقعت اليوم شركة EG GATE وهيئة تنمية الصادرات، مذكرة تفاهم، وذلك بهدف زيادة حجم صادرات المنتجات المصرية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارة التجارة والصناعة وشركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE المعنية بإنشاء وإدارة المنصة القومية للتسويق والتجارة الإلكترونية على مستوى الافراد والشركات B2B/B2C.



وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة مركز تنمية الصادرات EDA والدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE؛ وذلك بهدف التعاون بين الطرفين لدعم وتنمية الصادرات المصرية من خلال تعزيز دور التسويق والتجارة الإلكترونية لدى كافة الشركات المصرية التي سيتم تسجليها لدى شركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE والتي سيتم توفيرها بعد تطوير جاهزيتها للتصدير بمعرفة هيئة تنمية الصادرات EDA، وربط العملاء على موقع هيئة تنمية الصادراتwww.expoegypt.gov.eg بمواقعهم التجارية على بوابة مصر للعالم الرقمية www.eggate.com لزيادة حجم صادرات المصنعين المصريين وذلك باستخدام أحدث تقنيات التسويق والتجارة الالكترونية.



وقد أوضحت الدكتورة ميناس إبراهيم أن الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو زيادة صادرات المنتجات المصرية وزيادة الفرص التسويقية من خلال رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية، وتوفير منصة تكنولوجية للتسويق والتجارة الإلكترونية متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى متاجر الكترونية E-Shops على المنصة (مواقع تسويق وتجارة الكترونية)، وكذا الترويج للعلامات التجارية المصرية بكافة الأسواق العالمية، وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني لكافة معاملات الشركات المشتركة بالبوابة، إلى جانب تقديم خدمات تطوير التصميم والحس التنسيقي بما يتوافق مع الذوق العالمي وذلك بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات وبما يسهم في تحسين الصورة الذهنية للصناعات والمنتجات المصرية من خلال توفير تصوير احترافي عالي الجودة للمنتجات المصرية.



وأضافت أن شركة EG GATE سوف تقدم بتقديم كافة الخدمات اللوجيستية للتسويق والتجارة الالكترونية محليا وعالميا إلى جانب توفير آليات تتبع الشحنات خلال كافة مراحل الشحن والتصدير. كما سيتم تدريب مليون شاب بغرض تشغيل وذلك خلال خمس سنوات بمعدل 200 ألف شاب سنويا وذلك في مجالات خدمات التسويق والتجارة الإلكترونية والتي تقدمها EG GATE هذا بالإضافة إلى تدريب أصحاب الشركات والمصانع على أحدث آليات التســــويق والتجارة الالكترونية وعلى كيفيــة إدارة متاجرهم الإليكترونية على المنصة.



من جانبها أوضحت الدكتورة شيرين الشوربجي أنه من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم سوف توفر هيئة تنمية الصادرات EDA قواعد بيانات للمصانع والشركات التي تتميز منتجاتها مصرية الصنع بالجودة العالية وكذا تحديد القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية والتي سيتــــم تسويق منتجاتها من خــلال منصة التســــويق والتجـــارة الإليكترونية EG GATE ، وكذا تقديم الدعم الفني والمالي والخدمات المتاحة لدى الهيئة والخاصة بتنمية الصادرات مما يدعم المصدرين المصرين المسجلين عـــلى منصة EG GATE بهدف المساهمة في زيادة صادراتهم ونمو مشروعاتهم والوصول بخدمات الهيئة إلي كافة الشركات.



وأضافت أن الهيئة تقدم من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية منظومة كاملة وبرامج للتدريب بغرض تأهيل أصحاب المصانع للتصدير.