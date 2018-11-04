مي حلمي تعود للشاشة مجددا بعد أزمة فسخ خطوبتها من محمد رشاد

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة لها، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك بتعاقدها مع قناة جديدة لتقديم برنامج اجتماعي بعيدًا عن كرة القدم.



وعلقت مي على الصورة قائلة: "شكل تاني مواضيع تانية حاجة كان نفسي فيها من زمان اللهم لك الحمد اتحقق حلمي إني أقدم برنامجا اجتماعيا".



وكانت المذيعة مي حلمي مرت بظروف نفسية صعبة الأيام الماضية، بعد إلغاء حفل زفافها على المطرب محمد رشاد في اللحظات الأخيرة؛ بسبب خلاف نشب بينهما.