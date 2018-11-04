انسحاب ميركل من الحياة السياسية في عيون صحف العالم.. المستشارة الألمانية تخسر أقوى حلفائها بسبب اللاجئين.. و3 مرشحين لخلافتها.. مراقبون: ملف الهجرة يضعف الاقتصاد..وترامب يستفيد من تصاعد اليمين المتطرف

الصحف العالمية تستعرض انسحاب ميركل من الحياة السياسية العامة

المستشارة الألمانية تخسر أقوى حلفائها في حزب الاتحاد المسيحي بسبب سياسة احتضان اللاجئين

مراقبون يؤكدون: ملف الهجرة يضعف الاقتصاد الألماني.. وترامب يستفيد من تصاعد اليمين الشعبوي

منذ إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأسبوع الماضي، عدم الترشح مجددًا لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي والانسحاب من الحياة السياسية مع نهاية الفترة التشريعية الحالية في 2021، تعيش ألمانيا والمجتمع الدولي حالة شديدة من الجدل والتساؤلات حول مستقبل الحياة السياسية في أقوى دولة داخل الاتحاد الأوروبي.ورغم انحصار آراء المحللين في ثلاثة مرشحين لخلافة ميركل، فقد اجتمع أعضاء بارزون في حزب ميركل الحاكم، اليوم الأحد، لبحث سبل انعقاد مؤتمر حاشد بحلول ديسمبر المقبل وذلك لانتخاب رئيس جديد للحزب ليخلف المستشارة الألمانية والتي تتولى قيادة الحزب منذ إبريل عام 2000.على رأس قائمة المرشحين الثلاثة السياسية الشهيرة أنجريت كرامب كارينباور، التي أعلنت مؤخرًا عن نيتها للترشح لرئاسة الحزب على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي تعتبر إحدى الشخصيات السياسية المفضلة لميركل نظرًا للتوافق الشديد بين آرائها وأيديولوجياتها السياسية، بيد أن كارينباور دعمت ميركل خلال أزمة اللاجئين الشهيرة التي عانت منها أوروبا خلال عام 2015، لتقوم الأخيرة بطرح مجموعة قواعد في البرلمان لتنظيم سياسة المهاجرين.أما المرشح الثاني فهو يانس شبان، الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة ميركل حتي عام 2018، ويعتبر من أشرس المعارضين لسياسة اللاجئين، ومن أكثر المرشحين فرصًا لتولي منصب المستشارية الألمانية، وذلك بحسب العديد من الخبراء والمحللين، الذين اعتبروا أنه في حالة وصوله إلى السلطة ستكون له سياسات مغايرة لميركل خاصة في ملف اللجوء والهجرة.المرشح الثالث هو فريدريش ميرتس، والذي أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيترشح في الانتخابات المنتظرة، ومع ذلك فلا يزال إعلان ميركل انسحابها من الحياة السياسية يلاقي دويًا حتى الوقت الراهن؛ إذ أنه يظل محور اهتمام الصحافة العالمية والعربية.واعتبرت مجلة "دويتش فيله" الألمانية، في تقرير لها بعنوان "ميركل تفرض قواعد اللعبة"، أن هناك حاجة ملحة لإجراء تغييرات جذرية في البلاد، مؤكدةً أن أغلبية الشعب الألماني بات لا يثق في قدرة ميركل على الحكم بعد هذه الفترة الطويلة التي استمرت 13 عامًا، وأن المستشارة المخضرمة تدرك هذا الأمر جيدًا، هذا فضلًا عن فقدانها لدعم كثير من أعضاء الحزب نتيجة تعاملها مع أزمة اللجوء، وهو ما تدركه المستشارة جيدا، فضلا عن فقدانها للدعم داخل أرجاء الحزب، وهو ما جعلها تغتنم آخر فرصة لها وترى في كارينباو خليفتها الأنسب لكرسي المستشارية.ورأت صحيفة "ماجيار إيجوك" المجرية أن المعسكر الليبرالي في ألمانيا الموالي لسياسة ميركل في فتح الأبواب إزاء اللاجئين، سيتلقون صدمة شديدة في مايو المقبل في حالة هزيمتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، واصفة دعم الليبراليين للمستشارة الألمانية بـ"القشة التي قصمت ظهر البعير"، ذلك أن قضية الهجرة تعتبر بمثابة حجر الزاوية في تحديد مستقبل أوروبا على المدى البعيد.وتأتي هذه التكهنات في سياق دراسة أعدها المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية في العاصمة برلين، حول تأثير موجات المهاجرين على المجتمع الألماني واقتصاده؛ ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد شهد ارتفاعًا شديدًا في الفترة ما بين عامي 2011 و2016 بمتوسط 0.2% سنويًا، وفي عام 2015 فقط بمتوسط 0.3% وذلك في خضم ذروة موجة الهجرة إلى البلاد.وفي نفس الصدد، وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد توقع وزير الخارجية الألماني وزعيم الاشتراكيين السابق زيجمار غابرييل أن ميركل لن تستمر في السلطة حتى مايو المقبل، مؤكدًا في مقال آخر نشره بصحيفة "دي تسايت" الألمانية، أن إعلان المستشارة الألمانية استقالتها من رئاسة الحزب سيعقبه انهيار للائتلاف الحاكم والقائم منذ عام ونصف.ووصفت صحيفة "لوسوار" البلجيكية الناطقة بالفرنسية إعلان ميركل بالصادم، معربة عن مخاوفها في أن يكون لتلك الخطوة أثر في إضعاف الديموقراطيات الأوروبية، مضيفة أن وجود شخص مثل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كفة الميزان لن يساهم في تحسين الأجواء الحالية، وهو بالضبط ما أكده رئيس تحرير مجلة "أوروبا المعاصرة" والمؤرخ فيكتور ميرونينكو، في تصريحاته لوكالة "سبوتنك" الروسية، يوم الاثنين الماضي، حيث قال إن "ميركل هي السياسي الوحيد، الذي يعلن بثبات وباستمرار أنه من غير الممكن حل أي مشكلة في العالم بدون مشاركة روسيا".في الوقت ذاته، تساءلت قناة "روسيا اليوم" في تقرير مصور، عن احتمالية "اغتيال اللاجئين لمستقبل ميركل السياسي"، لافتة إلى أن هناك مراقبين يرون أن السبب الرئيسي لتقويض شعبية ميركل هو ملف اللاجئين، وهو الأمر الذي مهد الطريق لصعود شعبية اليمين الشعبوي، الذي يرى في الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بطلًا له، وهو ما سيعد انتصارًا سياسيًا كبيرًا للإدارة الأمريكية، التي ستكسب أقوى حليف لها في أوروبا.