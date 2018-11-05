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فن

نيللي كريم تقابل كريم عبد العزيز في الفارس والفيل الأزرق 2

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تنتظر الفنانة نيللى كريم انتهاء الفنان كريم عبد العزيز من تصوير فيلمه الجديد "نادي الرجال السري" من أجل البدء في تحضير فيلمين جديدين معه وهما بعنوان "الفارس والفيل الأزرق 2".

وتأتي مشاركة نيللى كريم فى هذين العملين فى الوقت الذى تحاول فيه اللحاق بموسم رمضان المقبل.

يشار إلى أن آخر أعمال نيللى كريم فيلم "بشترى راجل" مع الفنان محمد ممدوح الشهير بتايسون، والذي عرض في عام 2017، للمخرج محمد على وتأليف إيناس لطفى وشارك في بطولة العمل كل من لطفى لبيب وليلى عز العرب ومحمد حاتم.
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