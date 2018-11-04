بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

نشرت نحاتة المنيا مي عبد الله التي كرمها الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، صور المراحل الأولى لتمثال محمد صلاح الموجود أمام قاعة المؤتمرات للمنتدى.



وقالت مي عبد الله عبر صفحتها على فيسبوك "هذه مراحل الجبس لتمثال محمد صلاح وقبل تقديمه"، وذلك بعد الهجوم عليها ووصف التمثال بأنه غير لائق فى منتدى شباب العالم .



ولاقت مي اعجاب الكثير على التمثال في مرحلة الجبس قبل ان يخرج بشكله النهائي ولونه البرونزي الذي قلل من قيمته وغير من شكله.