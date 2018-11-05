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فن

ميرفت أمين تصوير البيت الأبيض .. الثلاثاء المقبل

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لمسلسل "البيت الابيض" البدء فى تصوير العمل يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد انتهاء المخرج تامر حمزة من معاينة اماكن التصوير.

وتجمع المشاهد الأولى بين ميرفت أمين وبوسى والفنان صلاح عبد الله وسيمون، وباقى فريق العمل.

"البيت الأبيض" من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم ميرفت أمين بوسى وصلاح عبد الله، ونجلاء بدر، وسيمون وميرهان حسين، ودنيا عبد العزيز وريم البارودى ومنة فضالى وأميرة هانى وعدد من الفنانين الشباب، وتعمل الشركة المنتجة على إتمام التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

ويناقش مسلسل "البيت الأبيض" على عديد من الأحداث المثيرة، فى إطار اجتماعى درامى، ويناقش العديد من الجوانب الحياتية فى البيت المصرى والعائلات، وهو ثانى إنتاج المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، فيما يخص بالمسلسلات ذات البطولات الجماعية، بعد نجاح مسلسل "الطوفان" الذى تم طرحه منذ فترة وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته عدد من الفنانين، منهم وفاء عامر وفتحى عبدالوهاب وأحمد زاهر وبشرى وهنا شيحة ونادية رشاد وروجينا وعبير صبرى وآيتن عامر وغيرهم.
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ميرفت أمين تصوير البيت الأبيض .. الثلاثاء المقبل

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