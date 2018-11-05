اليوم.. الإسكان تفتح باب حجز المرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن

أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم فتح باب الحجز، وتحويل المقدمات، بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، اليوم الإثنين 5/11/2018، ولمدة أسبوعين.



وقال المهندس خالد عباس، إن المرحلة السادسة تبدأ بطرح 819 قطعة أرض بامتداد منطقة النرجس، بمدينة القاهرة الجديدة، فى موقع متميز جداً، بجوار الجامعة الألمانية، ومناطق ترفيهية وسكنية مميزة، وبالقرب من طريق القاهرة العين السخنة.



وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن مجلس الوزراء، وافق على طرح المرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، موضحاً أن الطرح بالجنيه المصرى، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزى المصرى.