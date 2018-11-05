عرض فيلم Hitman’s Bodyguard فى 2020

قررت الشركة المنتجة للجزء الثانى من فيلم Hitman’s Bodyguard عرضه فى 2020 وذلك بعد الاستقرار بشكل نهائى على فريق العمل واماكن التصوير.



ويقوم ببطولة الفيلم كل من النجم العالمى ريان رينولدز والنجم صامويل جاكسون والنجمة سلمى حايك.



وكان حقق الجزء الأول إيرادات بلغت 168 مليون دولار خلال فترة عرضه فى أكثر من 3,377 دور عرض سينمائى داخل الولايات المتحدة، منذ طرحه فى أغسطس عام 2017.



قصة الفيلم تدور فى إطار من التشويق والإثارة، حول أفضل حارس شخصى فى العالم، والذى يتم تكليفه بحراسة قاتل محترف، إذ أن هذا القاتل مطلوب للإدلاء بشهادته أمام محكمة العدل الدولية، وهنا يجب على الاثنين أن ينحيا خلافتهما جانبًا، وأن يعملا معًا من أجل الوصول إلى المحكمة فى الوقت المحدد، الفيلم من تأليف باتريك هيوز، ومن إخراك توم أوكنور.