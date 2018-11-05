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فن

أميتاب باتشان يعود إلى القاهرة بعد غياب 18 عاما

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة الموزعة للفيلم الهندى Thugs of Hindustan للنجم اميتاب باتشان عرضه فى الخميس المقبل بدور العرض المصرية.

ويمثل الفيلم عودة "باتشان"، لجمهوره المصرى بعد غياب دام 18 عامًا منذ عرض آخر أفلامه بالسينمات المصرية، عام 2006 لفيلم khabi khushi khabi gham.

وتدور أحداث الفيلم، فى إطار الإثارة والتشويق، حول رحلة مختلفة عبر مرحلة معينة من تاريخ الهند، ويؤدي أميتاب باتشان فيه دور مختلف تمامًا عما تعود عليه جمهوره في الماضي، كما سيستمع جمهوره لبعض أشعار يلقيها بنفسه داخل أحداث الفيلم.
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