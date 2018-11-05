اليوم.. مصر تشارك بمعرض الصين الأول للواردات

تنطلق صباح اليوم الاثنين فعاليات معرض الصين الدولى الأول للواردات والذى تشارك فيه مصر بجناح متميز يضم 38 شركة وبنكين هما بنك مصر والبنك الأهلى.



وأوضحت شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الجناح تم تصميمه بأسلوب يعكس حضارة مصر والتطور الهائل الذى تشهده خلال المرحلة الماضية، حيث ينقسم الجناح إلى قسمين الأول يشمل الجناح الوطنى وتشارك فيه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات ووزارات التخطيط والاستثمار والسياحة، فضلاً عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بينما يشمل الجناح الثانى مشاركة شركات القطاع الخاص والتي يصل عددها إلى 38 شركة في قطاعات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج، فضلاً عن مشاركة القطاع المصرفي ممثل في بنكى مصر والبنك الأهلى.



وأشارت إلى أن المشاركة المصرية القوية في هذا المحفل الدولى الهام تستهدف فتح نوافذ جديدة أمام الصادرات المصرية إلى السوق الصينى خاصة في ظل حالة التقارب الكبيرة في العلاقات المصرية الصينية المشتركة وهو الأمر الذى انعكس على اختيار مصر كأحد دول ضيوف شرف المعرض.