محافظ الفيوم يتفقد عددا من القرى المنتجة .. صور

أجرى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، جولة ميدانية، اليوم الأحد، تفقد خلالها عددًا من القري المنتجة بالمحافظة شملت قرى الإعلام بمركز الفيوم، وبيهمو بمركز سنورس، وفانوس بطامية، للتعرف على حجم المنتجات اليدوية بكل قرية وتذليل كافة العقبات، رافقه خلال الجولة ليلي طه مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وإيمان زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالقرى الثلاث.





وبحسب بيان، تفقد المحافظ معارض المنتجات والمشغولات اليدوية بقرية الإعلام ، والتي تضم منتجات الفخار والسعف والخوص والنخيل، وأشاد المحافظ بمنتجات القرية، معربًا عن بالغ فخره لأمثلة هذه القري المنتجة التى تُسهم بدور إيجابي في رفع مستوى الأداء داخل مراكز المحافظة من خلال تحسين دخل الأفراد بها، وأكد على أهمية فتح مجالات لتسويق المنتجات.





كما تفقد محافظ الفيوم وحدة صحة الأسرة بالإعلام ، التى تضم أقسام الاستقبال وطب الأسرة والأسنان والعيادة الخارجية وتنظيم الأسرة ومعمل التطعيمات ورعاية الحوامل والصيدلية، وكلف المحافظ مسئولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة بفحص الوحدة بالكامل للوقوف على الايجابيات والسلبيات بها، للعمل على تلافي السلبيات وتعظيم الايجابيات بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما التقي المحافظ بأهالى القرية واستمع لمشكلاتهم التى شملت مشكلة القمامة وعمل مطب صناعي أمام القرية على الطريق السريع وبناء مكتب بريد ومدرسة إبتدائية، وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية بقرية الزاوية التابعة لها قرية الاعلام بتوفير 8 صناديق كبيرة الحجم لجمع القمامة كما أكد على دور المشاركة المجتمعية في حل هذه المشكلة حلًا جذريًا ودراسة عمل مطب صناعي.





كما قام المحافظ بزيارة مقر الوحدة المحلية بقرية بيهمو، وتفقد الحرف اليدوية وتابع بنفسه الأعمال التى يقمن بها سيدات القرية، وعقد لقاءً مع الأهالى واستمع لآرائهم ومقترحاتهم، وكلف رئيس الوحدة المحلية بالقرية برفع جميع الإشغالات الموجودة بطول المدخل الرئيسي للوحدة وعمل بوابة رئيسية ومدخل بشكل جمالى يليق بالقرية، كما كلف مسئولي التفتيش المالى والإداري بمراجعة تراخيص كافة الاعلانات الموجودة أعلى كوبري المشاة على طريق القاهرة – الفيوم عند مدخل قرية بيهمو.





كما قام المحافظ بتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة طامية التى تضم 696 وحدة سكنية، وتبلغ مساحة الوحدة 91 مترا مربعا وتضم 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وتفقد محطة الصرف الصحي الخاصة بها، وأكد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال بالمحطة فى أسرع وقت ممكن، وكلف التفتيش المالى والاداري بمراجعة التراخيص الخاصة بالمباني التى تقع أمام العمارات السكنية، كما كلف مسئولى مركز ومدينة طامية بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية.



