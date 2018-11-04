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فن

سهير بن عمارة: اكتشفت فيلم ولدى بمهرجان الجونة السينمائى

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:15 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أكدت النجمة التونسية الشابة سهير بن عمارة أنها اكتشفت فيلم "ولدى" للمخرج محمد بن عطية بمهرجان الجونة السينمائى حيث عرض للمرة الاولى عربيا قبل أن يعرض بأيام قرطاج السينمائية.

وقالت بن عمارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : شاهدت الفيلم للمرة الأولى بالجونة، وشاهدت أيضا فيلم "بطيخ الشيخ" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وأتمنى أن تتاح الفرصة أمام المهرجانات المصرية لعرض عدد أكثر من الأعمال التونسية حتى خارج المسابقة أو بقسم البانوراما.

بن عطية خطفت الأضواء خلال حفل افتتاح أيام قرطاج السينمائية بنسخته الـ29، وتعد من أبرز النجمات الشابات فى تونس.

ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة عرض 206 أفلام يمثلون 47 بلدا، وفى برنامج "سينما تحت المجهر" ستخصص باقة من الأفلام قادمة من العراق والسنغال والبرازيل والهند ويحضر العراق فى هذا البرنامج بــ 18 فيلما "9 أفلام طويلة و9 أفلام قصيرة".

وتشارك السنغال بــ 13 فيلما (9 أفلام طويلة و4 أفلام قصيرة) فيما يتمثل الحضور السينمائى الهندى فى 8 أفلام والبرازيلى فى 12 فيلما سينمائيا.
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