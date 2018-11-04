رسالة إلى الشعب التونسي قبل مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا ..فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الشعب التونسي قبل مباراة عودة نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس، قائلًا: «قطر وقنواتها تحاول إحداث وقيعة بين شعبي مصر وتونس، فلا تستجيبوا للفتن القطرية».





وأضاف "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «نريد أن نتعامل مع المباراة بروح رياضية ونهنئ الفائز، ويجب أن نظل يدا واحدة ضد السموم القطرية».





وتابع: «لدينا ثقة كبيرة في كافة الأجهزة التونسية ابتداء من الرئيس السبسي»، معلقًا «أنا أعشق تونس وكلما تجولت في الشوارع التونسية تستمع إلى الأغاني المصرية، فضلاً عن انتشار الأفلام والمسلسلات المصرية بالإعلام التونسي»، مؤكدًا أن البعثة التونسية استقبلت بأفضل طريقة في القاهرة.