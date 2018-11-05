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تعليم

تلقي الطعون في انتخابات لجان الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:10 ص
الدكتور شحاته غريب
الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم
إيهاب عمر
تتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط اليوم الاثنين الطعون على المرشحين على ان تقوم اللجنة غدا الثلاثاء بفحص الطعون وإعلان الكشوف النهائية بعد غدا الاربعاء .

كانت اللجنة أعلنت أمس الأحد الكشوف المبدئية للمرشحين لخوض انتخابات لجان الاتحادات الطلابية وبلغ عدد المرشحين 1116 طالبا وطالبة في 19 كلية.

وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب إن العملية الانتخابية شهدت إقبالا كبيراَ من جانب طلاب الجامعة ، فشهدت كلية الآداب ترشح 51 طالبا، و41 طالبا في الطب البشرى ، و54 طالبا فى كلية الزراعة ، و 100 طالب في كلية الخدمة الاجتماعية ،و47 طالبا في كلية الصيدلة ، و24 طالبا  بمعهد صناعات السكر ، و101 طالب فى كلية التمريض ، و60 طالبا فى كلية الطب البيطري ، و 35 طالبا  فى كلية التربية النوعية ، و 45 طالبا فى كلية طب الأسنان ، و63 طالبا فى كلية التربية ، و 89 طالبا فى كلية التجارة ، و 29 طالبا في كلية الحاسبات والمعلومات ، و 72 طالبا فى كلية الهندسة ، و 111 طالبا فى كلية العلوم ، و 66 طالبا فى كلية التربية الرياضية، و 33 طالبا فى كلية رياض الأطفال ، و 52 طالبا في كلية الحقوق ، و 43 طالبا فى كلية الفنون الجميلة.

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