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ثقافة

معرض الجزائر الدولي يحتفي بترجمة موسوعة تاريخ الصين

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:57 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
أقام بيت الحكمة للثقافة والإعلام بالتعاون مع دار نشر جامعة بكين ومنشورات الاختلاف الجزائرية، احتفالية كبرى على هامش معرض الجزائر الدولي للكتاب، وذلك للاحتفال بإصدار الطبعة العربية من كتاب "موسوعة تاريخ الصين" ، والذي أعده وأشرف على تأليفه البروفسور تشانغ تشي تشي، المؤرخ والمفكر والمعلم التربوي الصيني الشهير.

وتولى الترجمة فريق متميز من قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، برئاسة و إشراف د.إسراء عبد السيد المتخصصة الشهيرة في علم الصينيات، ومُترجمة النسخة العربية من كتاب "موسوعة تاريخ الصين"، و أستاذ بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن، ومدير كونفشيوس بجامعة عين شمس، ورئيسة قسم اللغة الصينية بمعهد القاهرة الدولي للغات، حيث ضم الفريق 4 من طلاب الدراسات العليا بقسم اللغة الصينية.

وأوضحت "عبد السيد"، في بيان لكلية الألسن، أن الموسوعة تتسم باستخدام لغةً بسيطةً في سرد المنعطفات التاريخية التي مرَّ بها التاريخ الصيني منذ الأسطورة الصينية "بانقو يفصل السماء عن الأرض" وحتى تطور الصين إلى اليوم.

كما ركَّزت على تاريخ العصور الصينية القديمة؛ من خلال ما تحويه من موضوعات منها: أصل الحضارة، وتغير السلالات الحاكمة، ونظرة على أوج ازدهار سلالات أسر هان وتانغ وتشين، وحركة المواصلات قديمًا.

كنا سلطت الضوء على الحضارات القادمة من الخارج، والعلاقات بين القوميات والعرقيات الصينية، والنظام القانوني والسياسي لاختيار المسؤولين قديمًا، ومجالات الزراعة والحرف اليدوية والصناعة والتجارة، والنظام والفكر العسكريين، والحياة الاجتماعية، والتطور الفكري، وتاريخ الفن والأدب، والعلوم والتكنولوجيا، والتاريخ الحديث، والتاريخ الجمهوري.
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