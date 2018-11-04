عمرو الليثى يناشد غير القادرين سرعة إرسال أماكن تواجدهم لهذا السبب

ناشد الإعلامي عمرو الليثي، المواطنين غير القادرين بسرعة إرسال أماكن تواجدهم من أجل توفير جميع متطلباتهم.



وأكد الليثي خلال برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه على استعداد تام من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير جميع مستلزماتها.



وكشف الليثي عن الخدمات التي تقدم وهي "تجهيز عرائس، وإجراء العمليات الحرجة، وصرف معاش لغير القادرين ، وتوفير العلاج اللازم لجميع المرضي غير القادرين وغيرهم " وذلك من خلال مبادرة "حقق حلمك".

