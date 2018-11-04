وزير النقل يصل أسوان لبدء جولة تفقدية للمشروعات التنموية والخدمية

وصل إلى محافظة أسوان مساء الأحد الدكتور هشام عرفات وزير النقل استعدادًا لبدء جولة مكوكية صباح غدًا الإثنين لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومحطات السكة الحديد.



وتشمل جولة وزير النقل والتى يرافقه خلالها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان تفقد منطقة السراج والسكة الحديد ، وكوبرى كلابشة ومحطة السكة الحديد ونفق المشاه بكوم أمبو ، وموقع كوبرى دراو ومحطة السكة الحديد بأسوان.



وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل وصل إلى مطار الأقصر مساء اليوم الأحد ثم استهل جولته التفقدية في صعيد مصر بتفقد محطة الأقصر للسكك الحديدية وذلك لمتابعة انتظام العمل بها، وتفقد الوزير الأرصفة وشبابيك التذاكر والتقى بعدد من مسئولي السكة الحديد والفنيين بالمحطة، ثم استقل الوزير كابينة جرار القطار رقم 980 من محطة الأقصر وحتى محطة إسنا وذلك للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية وحالة السكة من قضبان ومزلقانات وأبراج إشارات ، ومن محطة إسنا توجه الوزير إلى أحد عربات الركاب بالقطار حيث دار حوار مع الركاب حول خطة تطوير منظومة السكك الحديدية وأهميتها.

