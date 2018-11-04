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عادل عدوي: الرئيس السيسي من أشد المتحمسين للطاقات الشبابية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:12 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الشاب عادل عدوي، أحد الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم بنسخته الثانية بمدينة السلام "شرم الشيخ"، إنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 قبل توليه مقاليد الحكم، وقد تبادلا الحديث عن دور الشباب في بناء الدولة والمجتمع المصري.

وأكد عدوي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، أن الرئيس السيسي كان يقابل العديد من المواطنين والإعلاميين قبل فترة ترشحه للرئاسة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أشد المتحمسين للطاقات الشبابية البناءة، وقد استطاع ترجمة الكلام لأفعال من خلال منتديات الشباب العالمية.
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