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محافظات

إنشاء وحدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:35 ص
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
قال الدكتور عاطف أبو الوفا رئيس جامعة الوادي الجديد إن مجلس الجامعة سيعتمد قرار إنشاء وحدة خاصة تابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة مهمتها الأساسية جمع المشكلات التي تعاني منها المحافظة.

وأكد أبو الوفا ، أن الوحدة تعرض ما انتهت إليه مجلس الجامعة لإدراج تلك المشكلات ضمن الخطة البحثية لتكليف الكليات بها كل فى اختصاصه، وفور الانتهاء منها يتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي وذلك للتنسيق مع الوزارات المختلفة والمحافظين.

ولفت الي أن مجلس الجامعة قد وافق على تشكيل لجنة عليا في هذا الشأن برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كمنسق للوحدة..
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