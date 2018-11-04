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تنسيقية شباب الأحزاب: النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم إضافة ونجاح للعام الماضي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
محمد القاضي
قالت أميرة العادلي، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثانية يعتبر إضافة ونجاحا لمنتدى العام الماضي.

وأضافت "العادلي"، خلال مداخلة ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن منتدي شباب العالم هذا العام يُكمل الدور الذي تقوم به مصر لتوجيه رسائل عالمية عن أهمية الحوار الذي يخلق التفاهم ويوصل بنا للتنمية والسلام الدائم.

وأشارت عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن منتدى شباب العالم شهد لأول مرة عمل ورش تحضيرية قبل الجلسات العامة للمنتدى.
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