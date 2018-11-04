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رياضة

ساري وهازارد يدخلان تاريخ الدوري الإنجليزي من الباب الملكي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:18 م
صدى البلد
أحمد هاني
دخل ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، والبلجيكي إيدين هازارد، لاعب ونجم البلوز، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على كريستال بالاس اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي. 

ونشرت شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، إن "ساري" مدرب تشيلسي، أصبح ثاني مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي لا يخسر في أول 11 مباراة له بالبريميرليج، حيث تعادل في ثلاث مباريات وفاز في 8 لقاءات بعد أن كان أول مدرب حقق هذا الإنجاز هو "فرانك كلارك" مع نوتنجهام فورست في 1994.

وشهدت المباراة ذاتها تحقيق هازارد رقمًا مميزا بعد مشاركته بديلا وصنع الهدف الثاني، ليصبح ثالث لاعب يصنع أهدافًا في ثلاث مباريات متتالية يدخل فيها كبديل بعد "توماس رادزينسكي" مع إيفرتون في 2004، و"آريين روبن" مع تشيلسي في 2005.

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