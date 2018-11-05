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اقتصاد

اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:18 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الإثنين نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو ٧٥٠ مليونا أجل ٥ سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو ٥٠٠ مليون جنيه أجل ١٠ سنوات.

ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويُموَّل ذلك بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومنحها والقروض الدولية.
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