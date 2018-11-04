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متحدث النواب: الدول التي انجرفت وراء وهم التغيير تحول مواطنوها إلى لاجئين

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:29 م
صلاح حسب الله المتحدث
صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب
حمزة شعيب
قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول ما بعد الحروب والنزاعات" في منتدى شباب العالم كانت رسائل للداخل والخارج، مشيرًا إلى أن الرئيس كان عادة يوجه الرسائل للداخل فقط في خطاباته.

وأضاف "حسب الله خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أن هناك دولا سعت وراء وهم التغيير وأصبحت شعوبها في معسكرات اللاجئين، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كان يعي ما يحدث.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس تلامست مع الفترة التي عاشتها المنطقة الفترة الماضية، بالإضافة إلى حاضرها ومستقبلها، موضحًا أن الرئيس تحدث بمنطق شعبي في مواجهة نخب تحاول اختطاف مصر.

واعتبر المتحدث باسم مجلس النواب، أن أطفال معسكرات اللاجئين مشاريع لمتطرفين جدد، وكارهون لدولهم.
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