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أخبار البلد

ضبط محاولة تهريب مستلزمات طبية بمطار الغردقة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:27 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولى اليوم الاحد ، محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، أخفاها راكب مصري لدى وصوله من المانيا ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة نسمة للطيران ، القادمة من مطار كولن بألمانيا ، اشتبه جابر موسى نائب مدير جمارك المطار فى راكب مصرى ، بمراجعة جواز سفره تلاحظ كثرة تردده خلال مدة قصيرة ، وتم تكليف لجنة من رامى مروان رئيس قسم تفتيش الركاب ومحمد أبو بكر ووليد الهوارى ومحمد صبحى ومحمود صبرى مأمورى الجمارك لتفتيش الراكب ، تبين وجود 35 عبوة مستلزمات طبية ( قسطرة ودعامات للقلب ) مخفاة داخل طيات ملابسه ، وتقدر قيمة التعويضات المستحقة بـ 300 ألف جنيه.

قرر الدكتور محمد حسن عنان مدير عام جمرك الغردقة ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 14 ، وتحريز المضبوطات.
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