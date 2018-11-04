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حوادث

حملة مكبرة لإزالة التعديات وضبط مخالفات الصيد بكفر الشيخ .. صور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:45 م
صدى البلد
محمود زيدان
شنت شرطة المسطحات المائية بكفر الشيخ، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط المخالفات بحرم ومجري نهر النيل والمجاري المائية و إزالة كافة التعديات ، تنفيذًا لتعليمات اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وأسفرت الجهود الأمنية في سيدي سالم، عن إزالة 50 علبة دورة مخالفة بطول 5آلاف متر، وإزالة 500 جوبية زريعة أسماك، و2000 متر غزل طيور مهاجرة، و300 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، و75 قضية ضبط جوابي زريعة مخالفة.

وتمكنت الحملة – أيضًا – من ضبط 8 قضايا ضبط ماكينة كبوته معدلة تعديل محلي الصنع بالعمود والرفاص، و10 قضايا ضبط غزل طيور مهاجرة بطول 200 متر تقريبا، و30 قضية ضبط غزل دورة مخالف بطول 3000 متر تقريبًا، و20 قضية ضبط غزل جانب مخالف بطول 2000 متر تقريبًا، و16 قضية في مجال حماية البيئة من التلوث.
حملة مكبرة لإزالة التعديات وضبط مخالفات الصيد بكفر الشيخ .. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات وضبط مخالفات الصيد بكفر الشيخ .. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات وضبط مخالفات الصيد بكفر الشيخ .. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات وضبط مخالفات الصيد بكفر الشيخ .. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات وضبط مخالفات الصيد بكفر الشيخ .. صور
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