متحدث البرلمان: أطفال اللاجئين مشاريع متطرفين جدد.. فيديو

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الأطفال الذين يعشيون في معسكرات اللاجئين يعدون مشاريع متطرفين جدد، ومشاريع كارهي وطنهم وفكرة التجديد والتطوير.



وتابع حسب الله خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة "صدى البلد": «الفوضى التي ضربت مصر بعد 2011 شجعت الجماعات الإرهابية على الطمع في الوصول إلى السلطة».



ولفت إلى أن كلمة الرئيس تلامست مع الفترة التي عاشتها المنطقة الفترة الماضي، بالإضافة إلى حاضرها ومستقبلها، موضحًا أن الرئيس تحدث بمنطق شعبي في مواجهة نخب تحاول اختطاف مصر.

