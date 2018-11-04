مستشار رئيس تشاد: العديد من الشباب التشادي درس في الأزهر

قال عمر بن موسي، مستشار رئيس تشاد للشباب والرياضة، إن العلاقة بين مصر وإفريقيا قديمة، وقد درس العديد من شباب دولة تشاد في مصر وتخرجوا من الأزهر.



وأوضح بن موسي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لبني عسل في برنامج "الحياة اليوم" علي فضائية الحياة، أن تشاد حاربت الاستعمار الفرنسي بعد أن تم تطبيق اللغة الفرنسية كلغة رسمية طول فترة الأحتلال.



وأضاف مستشار رئيس تشاد، أن الدستور الذي تم تفعيله بعد جلاء الاحتلال يقوم على اللغة العربية والفرنسية كلغة أساسية.