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محافظ الشرقية يتفقد المنطقة الصناعية ببلبيس.. ويستمع لمطالب مستثمري بساتين الإسماعيلية.. ويطالب بتحسين مستوى الصناعة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
محافظ الشرقية الدكتور
محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب
محمد الطحاوي
- محافظ الشرقية يتفقد المنطقة الصناعية ببلبيس للوقوف على احتياجاتها

- المحافظ: الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

- تفقد مبنى فرع البنك الأهلي المصري

- تحسين مستوى الصناعة لينعكس على الاقتصاد المصري

أجرى محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب زيارة للمنطقة الصناعية ببلبيس، اليوم الأحد، للوقوف على احتياجاتها من مرافق وخدمات لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين وفتح آفاق جديدة من العمل بما يعود بالنفع على تحسين مستوى الدخل وفرص عمل حقيقية للشباب توفر لهم حياة كريمة.

وبحسب بيان، تفقد محافظ الشرقية محطة الرفع الخاصة بخط طرد المنطقة الصناعية ومحطة المياه والمكان المقرر لإقامة بوستر عليه لزيادة ضخ كميات المياه الواردة للمنطقة الصناعية.

وطالب المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة مع هيئة التنمية الصناعية وتوفير الاعتماد المالي لإقامة خزان علوي بطاقة 500 متر مكعب لضمان تشغيل المنطقة الصناعية بالمياه طوال اليوم.

وقام المحافظ بجولة داخل المنطقة الصناعية ببلبيس وتفقد مصنع الشرقية للضفائر الكهربائية والذي يضم خطوط ( تغليف الكابلات – العزل للأسلاك – الفيشة بالكابل ) واستمع لشرح تفصيلي من مسئولي الإنتاج بالمصنع حول كيفية إنتاج الأسلاك والفيش والضفائر الكهربائية.

وشهدت جولة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للمنطقة الصناعية ببلبيس تفقد مبنى فرع البنك الأهلي المصري تحت الإنشاء والذي سيساهم في تسهيل كافة التعاملات التجارية لمستثمري المنطقة ويعمل على تحسين التجارة والصناعة بها.

كما تفقد المحافظ الأرض المخصصة لإقامة "مجمع خدمي" يشمل مكتب بريد ومبنى للإدارة ونقطة شرطة ووحدة صحية ملحق بها مكان مجهز لسيارة الإسعاف لخدمة المنطقة الصناعية ببلبيس وللتيسير على المستثمرين وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة والمناطق المجاورة.

وطالب محافظ الشرقية بتضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين مستثمري المنطقة ومكتب الإستثمار بالمحافظة لإتاحة منطقة صناعية متميزة تحقق نهضة صناعية حقيقية.

كما أكد محافظ الشرقية، أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.

والتقى المحافظ بمستثمري المنطقة في حضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات للتعرف على أهم المشاكل التي يعانون منها وبحث سبل حلها بالتنسيق بين مكتب الاستثمار بالمحافظة والجهات المعنية لدفع عجلة الاستثمار وتحسين مستوى الاقتصاد.

وأكد المستثمرون لمحافظ الشرقية، أن أهم المشاكل التي تواجه الاستثمار بالمنطقة عدم وجود مصدر دائم للمياه ونظيف وشبكة صرف صحي، وأن المنطقة تفتقد لوحدة إطفاء وإسعاف، وتعاني من ضعف التيار الكهربي وجميع الطرق غير ممهدة، فضلًا عن وجود مقلب للقمامة ملاصق للمنطقة الصناعية.

وطالب المحافظ المستثمرين بإعداد الدراسة اللازمة لتطوير منطقة بساتين الإسماعيلية وطرق حلول المشاكل التي تواجهها من أعمال ترفيق لتحويلها لقلعة صناعية لخدمة الاقتصاد المصري ولتحقيق التنافسية مع المناطق الصناعية الأخرى على مستوى الجمهورية بمعرفة بمكتب إستشاري على أن يُراعي في التصور تخطيط المنطقة بصورة منظمة حسب أوجه النشاط الصناعي والإنتاجي بها.

وقام محافظ الشرقية بجولة داخل المنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية وتفقد مصنعي مصر للمقطورات ووسائل النقل والأندلس للكارتون، مشيدًا بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل مالديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.
محافظ الشرقية يتفقد المنطقة الصناعية ببلبيس.. ويستمع لمطالب مستثمري بساتين الإسماعيلية.. ويطالب بتحسين مستوى الصناعة
محافظ الشرقية يتفقد المنطقة الصناعية ببلبيس.. ويستمع لمطالب مستثمري بساتين الإسماعيلية.. ويطالب بتحسين مستوى الصناعة
محافظ الشرقية يتفقد المنطقة الصناعية ببلبيس.. ويستمع لمطالب مستثمري بساتين الإسماعيلية.. ويطالب بتحسين مستوى الصناعة
محافظ الشرقية يتفقد المنطقة الصناعية ببلبيس.. ويستمع لمطالب مستثمري بساتين الإسماعيلية.. ويطالب بتحسين مستوى الصناعة
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