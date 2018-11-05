شوقي وعبد الغفار يتحدثان عن رحلة تطوير التعليم بمنتدى شباب العالم.. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، سوف يقدمان اليوم الاثنين بمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ، أول عرض مشترك بينهما.



وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن هذا العرض المشترك الذي سيشترك فيه الوزيران ، سوف يدور حول رحلة تطوير التعليم في مصر من مرحلة رياض الأطفال إلى الجامعة، وربطها ببناء قادة المستقبل.



وعن موعد اذاعة هذا العرض المهم ، أكدت الوزارة أنه سوف يبدأ في تمام الساعة 10 صباحا حتى 11:30 صباحًا ، وأشارت الوزارة إلى أن عنوان هذا العرض :كيف نبني قادة المستقبل؟.